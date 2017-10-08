حزب الاصلاح يستأنف نشاطه السياسي بعدن
صورة من الفعالية يوم السبت
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
استأنف حزب التجمع اليمني للإصلاح نشاطه السياسي بمدينة عدن عقب توقف دام سنوات.
واقامت الدائرة السياسية للحزب بعدن ندوة سياسية بعنوان الدور السياسي لحزب الاصلاح .
وشارك في الفعالية عدد من نشطاء الحزب بعدن .
واقيمت الفعالية بمديرية صيرة .
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