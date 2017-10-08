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حزب الاصلاح يستأنف نشاطه السياسي بعدن

صورة من الفعالية يوم السبت
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

استأنف حزب التجمع اليمني للإصلاح نشاطه السياسي بمدينة عدن عقب توقف دام سنوات.

واقامت الدائرة السياسية للحزب بعدن ندوة سياسية بعنوان الدور السياسي لحزب الاصلاح .

وشارك في الفعالية عدد من نشطاء الحزب بعدن .

واقيمت الفعالية بمديرية صيرة .


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حزب الاصلاح يستأنف نشاطه السياسي بعدن
استأنف حزب التجمع اليمني للإصلاح نشاطه السياسي بمدينة عدن عقب توقف دام سنوات. واقامت الدائرة السياسية للحزب بعدن ندوة سياسية بعنوان الدور السياسي لحزب الاصلاح




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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