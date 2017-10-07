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ناشطة جنوبية : أيها الجنوبيون تأبطوا وطنكم وتعلموا من سنوات الضياع

الناشطة الجنوبية ليلى الكثيري
السبت 07 أكتوبر 2017 08:11 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قالت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية (الائتلاف الوطني الجنوبي) ليلى الكثيري تأبطوا وطنكم أيها الجنوبيون واصدقوا النوايا ووحدوا الصف فإن لم نتدارك أوضاعنا ونتنازل عن السفاسف وصغائر الأمور ونصفي أحقادنا القديمة تحت غطاء شرعي موحد سيأخذنا دوار البحر وسندفع المزيد من الجماجم الطاهرة والأثمان الغالية .

وأضافت في تصريح صحفي تعقيبا على ما يجري من فتن في صفوف الجنوبيين : إذا لم نتعلم من تجارب الفترات الماضية ومن سنوات الضياع والإقصاء والتبعية والآلام ونستفيد منها فلن يكون لنا مستقبل .

ودعت كافة الأحزاب والكيانات والمكونات والهيئات الجنوبية التي تبحث عن الحرية والاستقلال إلى لقاء موسع لقياداتها في إطار مؤتمر شامل يتم فيه توضيح الرؤى والأهداف للعمل على أرض الواقع دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أهمية أن تكون لنا أهداف أولية واضحة المعالم للحفاظ على مصداقيتنا في تمثيل الشعب الجنوبي .

ودعت إلى البدء بمحاربة ما سمته بالإعلام الفاسد الذي يعمل في اتجاه شق الصف الجنوبي وكذلك محاربة الإعلاميين المستأجرين الذين يعملون في نفس الاتجاه، كما دعت إلى الاهتمام بمصالح الناس مثل الرواتب وغلاء الأسعار والخدمات المجتمعية مثل الكهرباء والمياه والمجاري والنظافة العامة وضبط الأمن وإعادة ترتيب البيت الجنوبي وكافة أوضاعه وتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والعربي والإقليمي لتوضيح رؤيتنا وحقوقنا ومطالبنا .

وأكدت الناشطة ليلى الكثيري في ختام تصريحها ضرورة أن يكون لكل المكونات الجنوبية فكر واحد وصوت واحد في كل المحافل وأن تصب كافة جهودها في مجرى واحد هو الجنوب .

 

*من فضل حبيشي


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ناشطة جنوبية : أيها الجنوبيون تأبطوا وطنكم وتعلموا من سنوات الضياع
قالت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية (الائتلاف الوطني الجنوبي) ليلى الكثيري تأبطوا وطنكم أيها الجنوبيون واصدقوا النوايا ووحدوا الصف




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