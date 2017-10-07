سياسي جنوبي: ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة

قال السياسي الجنوبي عبدالله عوبل أن ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة.

وكتب عوبل وهو وزير سابق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "السادة في الحراك والانتقالي, مارسوا كل الأنشطة السياسية، كفعاليات مدنية، لكن ليس لأحد الوصاية على الجنوب، وثورته الخالدة."

وأضاف "دعوا المؤسسات الرسمية تمارس مهامها، حتى تأتي قيادات منتخبة.

وأكد أن تعدد الحكومات ليس لمصلحة المواطنين في الجنوب، قائلا: "ان تجعلوا الجنوب براسين ليس لصالح المواطن، لا يمكن محاسبة الشرعية وانتم تشطرون المؤسسات وتشكلون سلطة موازية، ليس بيدها شيء سوى المشاغبة".

تعليقات القراء









