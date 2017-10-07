سياسي جنوبي: ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة
عبدالله عوبل
السبت 07 أكتوبر 2017 04:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي عبدالله عوبل أن ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة.
وكتب عوبل وهو وزير سابق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "السادة في الحراك والانتقالي, مارسوا كل الأنشطة السياسية، كفعاليات مدنية، لكن ليس لأحد الوصاية على الجنوب، وثورته الخالدة."
وأضاف "دعوا المؤسسات الرسمية تمارس مهامها، حتى تأتي قيادات منتخبة.
وأكد أن تعدد الحكومات ليس لمصلحة المواطنين في الجنوب، قائلا: "ان تجعلوا الجنوب براسين ليس لصالح المواطن، لا يمكن محاسبة الشرعية وانتم تشطرون المؤسسات وتشكلون سلطة موازية، ليس بيدها شيء سوى المشاغبة".
تعليقات القراء
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[1] سياسي جنوبي من اصحاب الدفع المسبق على شاكلته كثير...
السبت 07 أكتوبر 2017
عدني... | عدن
من متى ازلام عفاش تهمهم مصلحة الجنوب..
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[2] المجلس الانتقالي الجنوبي
السبت 07 أكتوبر 2017
صياد صبرة | اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحامل للقضية الجنوبية. لا يوجد صراع بين المطالبين باستعادة الدولة و لكن الصراع مع قلة من الجنوبيين الذين أرادوا للجنوب الخضوع لصنعاء...
281284
[3] خط رجعه
السبت 07 أكتوبر 2017
عمر بن بريك | جده
ماشاء الله وين الحكومه تقصد اللي كنت فيها ولا ولا ماعندنا خط رجعه الامر حسم لحق نفسك عادك في النفس
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[4] لن تعقلوا حتى يقع الفاس بالراس
السبت 07 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
لن تعقلوا حتى يقع الفاس بالراس وتأتي 13 يناير جديدة وعندها كالعادة ستحملون الاخرين مسؤولية طيشكم وتهوركم وطمعكم في السلطة . اكيد هذي المرة ستحملون الامارات المسؤولية. ستقولون وعدتنا بالاستقلال ثم اختلفت وعدها
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها