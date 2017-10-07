اليمن يرحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء الحظر الاقتصادي على السودان

مقالات الرأي

ماجد الداعري نيران الفتنة ستلتهم الجميع عند استيقاظها بالجنوب! يحاول الكثير اليوم من نافخي كير الفتنة ودخلاء الإنسانية، الاصطياد التحريضي الاجرامي لاغراق الجنوبيين في وحل

حسن العجيلي مع كل منعطف سياسي نرى وجوه جديدة ! انا اعتقد بل اجزم ان اي مهاترات سياسية على صفحات الجرايد او في المواقع الالكترونية هي في الحقيقة تعبر عن رأي

محمد علي سعد هذا عيب كبير يا فخامة الرئيس! فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اسمحوا لنا ان نكتب

نبيل عبدالله ماهي قضية الناس في تعز؟ عندما نقول تعز نحن لا نقصد الحجار والتراب وانما الانسان الذي يمثله صفوة المجتمع وهم من يرفعوا قضية تعز

عبد الرحمن الخضر زيارة الملك " سلمان" الى موسكو توقيتها وأهميتها تأتي زيارة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الى موسكو في ظروف أصبحت صعبة وبالغة التعقيد في المنطقة ! حيث تأتي بعد

محمد جميح ذمار تقاوم بالنكتة من محمد جميحيشتهر أهالي مدينة ذمار اليمنية بالنكتة وخفة الروح والردود الساخرة وسرعة البديهة. وشهر عنهم في

عبد الكريم سالم السعدي تعقيب للأخ لطفي شطارة طالعنا في بعض المواقع الإعلامية تصريحا لاخي الاستاذ لطفي شطاره تناول فيه بعض الخطوات التي تتعلق بنشاط الفعل

احمد عبدالله امزربة المدارس الخاصة ودور مكتب التربية الرقابي ظواهر خطيرة في المدراس الخاصة ، تضر بالسلم الاجتماعي حيث لا توجد رقابة ومتابعة حقيقية من مكتب التربية

منصور صالح سلاح الصمت! واحدة من أبرز المعضلات التي يواجهها المجلس الإنتقالي الجنوبي، هي أن كل «مفسبك» وناشط و«مولعي»