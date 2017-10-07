إثر إتخاذه قرار تعسفي .. تصاعد موجة الغضب تجاه محافظ شبوة وتزايد الدعوات المطالبة بإستبداله

أثار قرار اتخذه محافظ شبوة علي راشد الحارثي مؤخراً موجة غضب عارمة في أوساط النخب السياسية والوجاهات الاجتماعية والمقاومة الجنوبية في المحافظة وبرزت مظاهر الاستياء والسخط التي اجتاحت المحافظة من خلال التحركات الواضحة التي تبذلها بعض الشخصيات الادارية والنخب الوازنة في المحافظة في محاولة لتهدئة الأوضاع وتلافي انزلاق الأمور التي قد تعكس نفسه على المحافظة.

وشكل القرار الذي اتخذه المحافظ والذي قضى بإعفاء مدير مكتب الضرائب رايد ضباب العولقي من منصبه مساحة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك، واتس اب، تويتر " للتعبير عن احتجاجهم للإجراءات الجائرة التي اتخذها علي راشد بحق خيرة كوادر المحافظة لتتصاعد معها الدعوات المطالبة بإقالته وتتسع رقعتها على اوسع نطاق.

وعلى صعيد متصل تداعت يوم أمس الأول اللجنة التنسيقية في عتق والتي تندرج تحت مظلتها قوى ومكونات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني لعقد لقاء طارئ للوقوف أمام قرارات المحافظ التعسفية وتحديد موقف منها حيث خرج اللقاء بمصفوفة من التوصيات أهمها رفض ممارسات الإقصاء والانقلاب على الشراكة الوطنية ومطالبة الرئيس هادي بتعيين محافظ يحظى بقبول ورضا أبناء المحافظة ويكون عامل ايجابي في تحقيق تطلعات وآمال أبناء المحافظة.

إلى ذلك أوضح مراقبون في الشأن الشبواني ان اسباب التوتر الأخير الذي فجره قرار المحافظ علي راشد والذي أدى احتقان العلاقة بينه وبين المجتمع الشبواني بكافة شرائحه ومكوناته لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة تراكمات طويلة من التجاوزات رافقت مسيرة المحافظ منذ تعيينه خلفا لأحمد حامد لملس قبل عدة أشهر .

ومن جانب آخر يرى آخرون أن أبرز الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة وتصاعد وتيرتها يعود الى ان القرار الاخير لم يكن وفق خلفيات طبيعية أو متعلق بتجاوزات إدارية أو مخالفات قانونية مارسها مدير الضرائب بل جاء نتيجة رفض مدير الضرائب لتوجيهات المحافظ الذي طالب فيها بتوريد الإيرادات الضريبية لحسابه الشخصي بدون إيداعها في البنك المركزي كما تجري العادة وهو ما اعده الكثيرون خرق للقانون ومساعي للتلاعب بالمال العام من قبل المحافظ علي راشد.

الجدير بالذكر أن مدير مكتب ضرائب شبوة رايد الضباب العولقي يعد أحد الشخصيات الوازنة والمؤثرة في محافظة شبوة ويحظى بشعبية جارفة فيها لدماثة اخلاقه وسمعته الطيبة في أوساط الناس عوضاً عن تميزه في العمل الإداري وفي الفترة التي تولى فيها مكتب ضرائب شبوة شهد المكتب تحسن وارتفاع كبير في إيرادات وعائدات الضرائب بعد أن كانت تذهب لجيوب النافذين والفاسدين .

*محمد الجنيدي

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