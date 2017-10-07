السقلدي: شركاء لا أذناب ولا أتباع

دعا الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي مرة أخرى كل الجنوبيين وكل النخب الجنوبية الحُــرة أن تتعامل مع الشركاء السياسيين الاقليميين والمحليين بصفة الشركاء لا المحلقين أو الأذناب, وأن يقفوا بجانب هؤلاء الشركاء وليس خلفهم, محذرا من ثقافة الانبطاح السياسي.

وقال السقلدي في تغريدة له على صفحته بالفيسبوك معلقاً على ما يبدو عن الاساءة التي صُـدرت من الباحث الاماراتي د. خالد القاسم الجمعة, بحق أحد القيادات العسكرية الجنوبية:



(كم مرة قلنا ونكرر إن على النخبة الجنوبية وكل جنوبي حُــرّ أن يكون رأس لا ذنَـب, متبوعٌ لا تابع, شريك لا ملحق ولا أجير؟ وأن يقف بجانب الشركاء وليس خلفهم. وكم مرة نبهنا الى ضرورة أن يكون له شرطه -أو قل رأيه- من المشاركة بهذه الحرب ويطالب بوضوح الشراكة ومستقبل عادل لقضيته بأي تسوية سياسية بالمستقبل- فكل حرب بالأخير الى تسوية سياسية- بدلا من اشتراكه معصوب العينين وقر الأذنين ,والتي نجني مرارة نتائجها اليوم وغدا,وحتى لا يأتي هذا اليوم الذي يتجرأ عليه السفهاء ويزدريه الأوباش بأسلوب الغطرسة و طرق التحقير) .

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