الملك سلمان: استقرار اليمن وسوريا يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن معالجة أزمات اليمن وسوريا تتطلب “توقف إيران عن سياساتها التوسعية”.

وجاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الروسية موسكو، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأوضح الملك سلمان “أكدنا أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

المزيد في أخبار وتقارير إثر إتخاذه قرار تعسفي .. تصاعد موجة الغضب تجاه محافظ شبوة وتزايد الدعوات المطالبة بإستبداله أثار قرار اتخذه محافظ شبوة علي راشد الحارثي مؤخراً موجة غضب عارمة في أوساط النخب السياسية والوجاهات الاجتماعية والمقاومة الجنوبية في المحافظة وبرزت مظاهر السقلدي: شركاء لا أذناب ولا أتباع دعا الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي مرة أخرى كل الجنوبيين وكل النخب الجنوبية الحُــرة أن تتعامل مع الشركاء السياسيين الاقليميين والمحليين بصفة الشركاء لا المحلقين أو وزير حقوق الإنسان يطمئن على صحة محافظ عدن المفلحي التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، خلال قيام الوزير عسكر، بزيارة المحافظ المفلحي، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة