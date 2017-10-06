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المخلافي يوجه بصرف مستحقات الملحق الاعلامي السابق بسفارتنا في القاهرة الصريمي

الجمعة 06 أكتوبر 2017 11:23 مساءً
عدن ( عدن الغد ) سبأ :

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،اليوم، بصرف مستحقات الملحق الاعلامي السابق بسفارة بلادنا في القاهرة الدكتور سلطان الصريمي بشكل عاجل من موازنة وزارة الخارجية .


وأوضح مصدر مسؤول بمكتب وزير الخارجية،بأن توجيهات وزير الخارجية جاءت بعد أن اعتذرت وزارة المالية عن صرف ما تبقى من مستحقات الدكتور سلطان الصريمي المحسوبة على موازنة وزارة الاعلام رغم ان المخصصات المالية للملحقيات الفنية تعتمد على الوزارات التابعة لها.


وأشار المصدر الى ان توجيهات وزير الخارجية قضت بصرف المستحقات بشكل عاجل وكلف سفير بلادنا بالقاهرة الدكتور محمد مارم بزيارة الدكتور سلطان الصريمي والإطمئنان على صحته .



وكان رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر قد وجه،اليوم، بعلاج الشاعر الكبير سلطان الصريمي على نفقة الدولة.


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