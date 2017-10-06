قيادي ميداني بجبهة كرش يلوح باعتصامات مفتوحة أمام مقر قوات التحالف العربي

في ظل الأوضاع الآنية لجبهة كرش والركود العام لها وعدم فاعليتها لوح قيادي ميداني بجبهة كرش باعتصامات مفتوحة أمام مقرات التحالف العربي للضغط عليها للالتفات لما تعانيه جبهة كرش من ركود عسكري وما يعانيه ابناءها من حالات تشرد ونزوح.

جاء ذلك في رسالة بعثها القيادي الميداني حبيب احمد سالم أبو جلاء إلى قوات التحالف العربي وقيادة المنطقة الرابعة وقيادة جبهة كرش حذر فيها من عدم الاستجابة لمطالب ابناء كرش وتفعيل جبهة كرش ومعالجة الاختلالات فيها وتحرير ماتبقى من كرش حتى يتسنَ للنازحين العودة إلى ديارهم بعد أن أصبحت أوضاعهم مأساوية جراء النزوح.

وكانت عدن الغد قد حصلت على نص تلك الرسالة وإليكم نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ/قائد المنطقة العسكرية الرابعه

اللواء الركن/فضل حسن العمري. المحترم

الاخوة/قادة قوات التحالف العربي عدن

المحترمين

الاخوه/قادة المقاومة والجيش بجبهة كرش

المحترمين

حياكم الله

الموضوع /الوضع العسكري الخامل لجبهة كرش والمعاناه الانسانيه لنازحين م/كرش

في البديه نهديكم تحياتنا ونتمنى لكم التوفيق، والنجاح في مهامكم واشاره للموضوع اعلاه نرفع اليكم مذكرتنا هذه كتقرير ميداني عن الوضع العسكري الخامل الذي نعانيه في جبهة كرش حيث لايخفى عليكم اننا وضعنا القتالي في جبهة كرش كجيش وطني ومقاومة تحول الى وضع دفاعي بدلاً من وضع الهجوم وقد مضى عام كامل منذ اخر هجوم نفذناه في جبهة كرش.ناهيك عن توجيه التحالف لقوة من الحزام الامني بردفان بقيادة الشيخ النوبي لجبهة حمالة كرش وهي قوة لاتكفي لتعزيز وضع المقاومة الدفاعي هناك ناهيك عن تقدمها اوهجومها لتحرير مرتفعات حماله وغيرها واشتعال الموجهات والقصف المدفعي هناك فاقم من معاناة الاهالي الذي تشروا ونزحوا من بيوتهم وقراهم موخراً .

-طول فترة الرباط في الجبهه وغياب الانشغال القتالي وتوقف المرتبات والصرفه من التحالف سبب كثير من المعاناه للمقاتلين مادفعهم للذهاب لجبهات اخرى ويتركون جبهة كرش خصوصاً افراد المقاومة بحثاً عن مصاريف يسدون بها قوت اطفالهم. ونستقبل كل اسبوع شهداء وجرحى من ابناء كرش في جبهات المخأ والبقع وغيرها بينما بلادهم وقراهم لاتزال تحت سيطرت العدو واسرهم مشرده ونازحه.

لانعلم سبباً واضحاً لعدم اهتمام القياده العسكرية وقيادة التحالف بجبهة كرش وعدم تحريك الجبهه ودعمها وتحرير ماتبقى من مناطق كرش وتأمينها على الاقل وحينما نتسآءل لانجد اجابه واضحه لحالة الركود التي، تعيشه الجبهه.

الاخوه الكرام ان المسئوليه الوطنيه والاخلاقية تحتم علينا ان نتحمل مسئوليتنا في ابجاد حلول ومخارج وخطط عسكريه لتحريك الجبهه وتعزيزها فقد وصلتنا رسائل عديده من وجهاء وشخصيات اجتماعيه من اهالينا النازحين اجبارياً من قراهم التي تحولت ساحة حرب بكرش والذي يقدر عددهم قرابة ثلاثه الف اسره نازحه ومشرده في المديريات المجاوره والوديان والشعاب وتلك الرسائل عباره عن مناشدات ومطالباتهم بتحرير مناطق كرش وتأمينهم ليعودوا الى مساكنهم وللعلم فقد مر عليهم عامين كاملين وهم في تشرد ونزوح وعليه وحرصاً منا على توصيل رسائلهم وتحمل المسئوليه بذلك نرفع اليكم تقريرنا هذا مطالبينكم جميعاً بسرعة تجهيز قوة عسكريه كافيه والعمل على عودة ابناء كرش المشاركين في جبهات اخرى لتحرير ماتبقى من، كرش وتأمينها والتوجه مابعد الشريجه شمالاً ليعود اهلناالى قراهم ومساكنهم قبل ان تتحول مناشدات النازحين لتقارير اعلاميه وصحفيه ووقفات واحتجات سلميه لايصال اصواتهم لقيادة قوات التحالف العربي وملوك وامراء دول التحالف العربي والمنظمات الدوليه والانسانية في العالم.

ان اي صمت تجاه هذا المناشدات سيقابله تحرك للنازحين والاهالي للاعتصام والتظاهر امام مقرات قيادة قوات التحالف.سواءاً في العند او في عدن وتوجيه رسائل اعلامية نطالب بسرعة الاستجابة لتحرير كرش وتأمينها.

منتظرين ردكم علينا وبواسطة من يوصل رسائلنا اليكم ولانريد اي نشر في الاعلام.

وفقكم الله لمافيه الخير والسداد

اخيكم/حبيب احمد سالم

ابوجلاء قائد ميداني في مقاومة كرش

5/10/2017

من اكرم العزبي

المزيد في أخبار وتقارير إثر إتخاذه قرار تعسفي .. تصاعد موجة الغضب تجاه محافظ شبوة وتزايد الدعوات المطالبة بإستبداله أثار قرار اتخذه محافظ شبوة علي راشد الحارثي مؤخراً موجة غضب عارمة في أوساط النخب السياسية والوجاهات الاجتماعية والمقاومة الجنوبية في المحافظة وبرزت مظاهر السقلدي: شركاء لا أذناب ولا أتباع دعا الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي مرة أخرى كل الجنوبيين وكل النخب الجنوبية الحُــرة أن تتعامل مع الشركاء السياسيين الاقليميين والمحليين بصفة الشركاء لا المحلقين أو وزير حقوق الإنسان يطمئن على صحة محافظ عدن المفلحي التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، خلال قيام الوزير عسكر، بزيارة المحافظ المفلحي، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة