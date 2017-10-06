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النخبة الشبوانية تصدر تعميميا يوضح من يحق لهم حمل السلاح في المحافظة

الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:36 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

اصدر قائد قوات النخبة الشوانية الرائد محمد سالم القميشي عدة قرارات حول من يسمح لهم بالمرور بأسلحتهم الشخصية في النقاط والمواقع التابعة لقوات النخبة..

وسمحت قوات النخبة الشبوانية بخصوص المنتمين في، السلك العسكري والامني للضباط وصف الضباط مرافقين الضباط. والجنود أصحاب البطائق العسكرية والأمنية الجنود الجدد أصحاب البطائق التعريفية من قيادة الالوية والأمن بجميع فروعها بحمل السلاح

و  شمل القرار ممن يسمح لهم بالمرور بأسلحتهم في القطاع المدني الوكلاء مع مدراء المديريات مع مرافقيهم .والتصاريح المعمدة من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات بالإضافة القضاة ومدراء البنوك والصرافة.

 وعن المقاومة الجنوبية سمحت قوات النخبة الشبوانية مرور من يحمل التصاريح الصادرة عن المقاومة الجنوبية .

 و أكد القميشي على منع التجول بالسلاح  بما فيه المذكورين اعلاه وانه ساري المفعول لما فيه خدمة الجميع والحفاظ على السكينة العامة  مشددا على وان قوات النخبة وجدت لتثبيت وترسيخ الأمن وحماية الجميع .

هذا وقامت قوات النخبة الشبوانية بمنع حمل السلاح في الطريق الدولي من مدينة حبان بمحافظة شبوة حتى محافظة حضرموت.

*من مطيع الردفاني 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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