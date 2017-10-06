القاسمي يعتذر عن تصريحات مسيئة للجنوبيين
الجمعة 06 أكتوبر 2017 09:32 مساءً
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
اعتذر الباحث الاماراتي خالد القاسمي للجنوبيين عن تصريحات مسيئة وصف فيها قيادي جنوبي في المقاومة الجنوبية بانه مجرد "بنشري".
وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه تلقى معلومات مغلوطة .
واعتذر القاسمي للجنوبيين عن اساءاته التي صدرت بحق القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري.
وكان القاسمي قد وصف الجوهري بانه بنشري مستغربا تعيينه بمنصب كبير في المقاومة الجنوبية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها