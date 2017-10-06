المعلمي: التقرير الأممي أشاد بإجراءات التحالف في اليمن

أكد مندوب الملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن الأمم المتحدة أشادت بانخفاض عدد الضحايا في اليمن بسبب إجراءات التحالف وحرصه، مضيفاً أن التقرير الأممي أشاد بتعاون وإجراءات التحالف في اليمن لتقليل الخسائر.

وأشار المعلمي في مقابلة تلفزيونية مع "قناة الحدث" اليوم (الجمعة) إلى أن تقرير الأمم تحدث عن مسؤولية ميليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الأطفال.

وأوضح أن المملكة تتحفظ على التقرير الأممي بسبب قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها، مبيناً أن الأمم المتحدة لم تضع التحالف العربي في القائمة الأولى التي تشمل منتهكي حقوق الأطفال.

كما أشاد المعلمي بجوانب إيجابية في التقرير الأممي حول الضحايا الأطفال في اليمن، منوهاً إلى وجود مشاورات مع الأمم المتحدة لتصحيح الصورة استنادا لوقائع ومعلومات.

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