MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 06 أكتوبر 2017 06:09 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مؤسسة الملح بعدن تستأنف أنتاج الملح بعد توقف دام سنتين
أخبار وتقارير

مؤسسة الملح بعدن تستأنف أنتاج الملح بعد توقف دام سنتين

الجمعة 06 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

استأنفت المؤسسة العامة للملح في العاصمة عدن نشاطها بالانتاج بعد توقف دام سنتين  جراء الحرب التي  شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وسببت اضرار في المرافق والمؤسسات  ، وبجهود حثيثة من قبل إدارة وموظفي الملح تم التغلب على كافة العراقيل وإعادة الانتاج بوضعه الطبيعي ..

 

 

وتحدث مدير عام المؤسسة ناصر الحسني،  أن استئناف الانتاج يأتي ضمن عملية تطبيع الأوضاع في عدن و إعادة عمل المؤسسات التي تضررت جراء الحرب وتفعيل المجال الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن،  مؤكداً استعداد المؤسسة وجاهزيتها لتغطية كل الطلبات المحلية والخارجية.

 

وقال الحسني "ان المؤسسة لديها القدرة على تغطية اي طلب  وبجودة عالية في الإنتاج".

 

وأضاف: "إن عودة الانتاج  وتصديره للخارج سيشكل رافد اقتصادي للمؤسسة وللمحافظة وللدولة بشكل عام"، داعياً  رجال الاعمال والشركات  المحلية والعالمية إلى تفعيل الشراكة والاستثمار مع المؤسسة التي ستقدم العديد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار والتصدير.

 

وعبر الحسني في تصريحه عن شكره  لدولة رئيس الوزراء والسلطة المحلية بالعاصمة عدن على تعاونهم وتجاوبهم مع المؤسسة وتقديمهم العديد من التسهيلات التي ساهمت في إعادة المؤسسة الى الانتاج بعد ركود طويل..

 

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
مؤسسة الملح بعدن تستأنف أنتاج الملح بعد توقف دام سنتين
استأنفت المؤسسة العامة للملح في العاصمة عدن نشاطها بالانتاج بعد توقف دام سنتين  جراء الحرب التي  شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وسببت اضرار
تغريدة للقاسمي يصف فيها الجوهري بالبنشري ويسخر منه تشعل مواقع التواصل الاجتماعية.. والجنوبيون يطالبون بالإعتذار
اشعلت تغريدة اطلقها الباحث الإماراتي المعروف خالد القاسمي وسخر فيها من القيادي في المقاومة الجنوبية "قاسم الجوهري" واصفا اياها بالنشري مواقع التواصل الاجتماعية
الرئيس هادي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ44 لانتصارات مصر في حرب السادس من أكتوبر
بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،برقية تهنئة إلى نظيره المصري المشير عبدالفتاح السيسي،هنأه فيها بمناسبة الذكرى الــ 44 لانتصارات حرب




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تفاصيل “صفقة القرن” بين بوتين والملك سلمان لانهاء الحرب في اليمن
الرئيس الصومالي حزين لتدهور الاوضاع في اليمن ويدعو اهلها للنزوح الى بلاده
وزير الاوقاف والارشاد يؤكد ان تعيين نجله كان وفق القانون ويعلن اقالته من منصبه
الأمم المتحدة تدرج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء بسبب اليمن
انطلاقة جديدة لمؤسسة الرواد للتنمية تبدأ بعقد اجتماعا موسعاً بأعضائها
مقالات الرأي
عندما نقول تعز نحن لا نقصد الحجار والتراب وانما الانسان الذي يمثله صفوة المجتمع وهم من يرفعوا قضية تعز
  تأتي زيارة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الى موسكو في ظروف أصبحت صعبة وبالغة التعقيد في المنطقة ! حيث تأتي بعد
من محمد جميحيشتهر أهالي مدينة ذمار اليمنية بالنكتة وخفة الروح والردود الساخرة وسرعة البديهة. وشهر عنهم في
طالعنا في بعض المواقع الإعلامية تصريحا لاخي الاستاذ لطفي شطاره تناول فيه بعض الخطوات التي تتعلق بنشاط الفعل
 ظواهر خطيرة في المدراس الخاصة ، تضر بالسلم الاجتماعي حيث لا توجد رقابة ومتابعة حقيقية من مكتب التربية
  واحدة من أبرز المعضلات التي يواجهها المجلس الإنتقالي الجنوبي، هي أن كل «مفسبك» وناشط و«مولعي»
قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف الاسبوع الماضي كلف مجموعة من الخبراء الدوليين بالتحقيق
يواجه الوطن الغالي تحديّاتٍ جمّة أبرزها (تحدي الوعي) لدى المجتمع .. انتصارنا في (معركة -الوعي) هو الانتصار
هي "الليلة الظلماء" تلفنا بالسواد والتي قدر بما توصلنا نحو الإنزلاق الجمعي في شراك الدولة التي اصبحت "إماميه"
إرادة شعب الجنوب الحرية والاستقلال واستعادة الدولة وعاصمتها عدن، مرحى أعياد الجنوب –  صفاً واحداً خلف
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
تهانينا القلبية بزواج نجل السفير أحمد سعيد نعمان
وفيات
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
" المرأة الثائرة " في ذمة الله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017