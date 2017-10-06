تغريدة للقاسمي يصف فيها الجوهري بالبنشري ويسخر منه تشعل مواقع التواصل الاجتماعية.. والجنوبيون يطالبون بالإعتذار

اشعلت تغريدة اطلقها الباحث الإماراتي المعروف خالد القاسمي وسخر فيها من القيادي في المقاومة الجنوبية "قاسم الجوهري" واصفا اياها بالنشري مواقع التواصل الاجتماعية حيث اثار غضب الآلاف من الجنوبيين .

وغرد القاسمي ساخرا من القيادي في المقاومة قاسم الجوهري بالقول :" هذا قاسم الجوهري من بنشري 2015 إلى قائد كتيبة شي فضيع تكون الوظائف على حسب الولاءات لا الكفاءات.

وتسببت هذه التغريدة بحالة من الغضب في صفوف قطاع كبير من الجنوبيين الذين عدوها بإنها اهانة بالغة لقيادات من المقاومة تصدت للمشروع الإيراني في اليمن والذي يعتبر مهددا اساسيا للخليج العربي نفسه .

ودعا الجنوبيون "القاسمي" للإعتذار للجنوبيين عن هذه الاساءة البالغة .

هذا قاسم الجوهري من بنشري 2015 إلى قائد كتيبة شي فضيع تكون الوظائف على حسب الولاءات لا الكفاءات pic.twitter.com/9rSjcbu3i8 — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

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