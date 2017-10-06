خادم الحرمين الشريفين يؤكد الحرص على أهمية الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث

اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة العربية السعودية،الحرص على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره .





جاء ذلك خلال انعقاد المباحثات الرسمية بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.





كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال عقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء روسيا الاتحادية ديميتري ميدفيديف،أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.