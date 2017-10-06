هروب العشرات من عناصر القاعدة من أبين إلى جبهة المخا

قال مصدر امني بمحافظة أبين ان عمليات رصد ومتابعة للعشرات من عناصر القاعدة خلال أسبوعين أثبتت ان العشرات منهم ممن تتم مطاردتهم بمناطق مديريات المحافظة الوسطى فروا منها صوب جبهة المخا.

وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان الحملة الأمنية التي طاردت العشرات منهم وألقت القبض على عدد أخر وقتلت آخرين وصلتها تقارير ان عدد من المطلوبين وصلوا إلى جبهات القتال في باب المندب والمخا للقتال هناك.

ونفذت قوات الحزام الأمني بابين حملة أمنية لتعقب العشرات من عناصر القاعدة .

وتمكنت الحملة من تحقيق انجاز امني واضح .

وتزايدت التقارير التي تؤكد ان جبهات المخا وباب المندب باتت تأوي العشرات من عناصر الجماعات المتطرفة حيث قال مدير امن لحج صالح السيد قبل أشهر ان بعض العائدين من هذه الجبهات هم من هاجم مقر إدارة الأمن في هجوم أودى بحياة عدد من الأشخاص.

تعليقات القراء







