وزير النقل يتفقد سير العمل بمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت

تفقد وزير النقل مراد الحالمي امس الخميس سير العمل بمكتب وزارة النقل بساحل حضرموت .

وطاف الوزير الحالمي يرافقه المدير العام لمكتب وزارة النقل محمد عمر بن سميدع بإدارات المكتب مطلعا على الأقسام التي يتكون منها مكتب النقل , حاثا العاملين على بذل المزيد من الجهود من أجل رفع مستوى الأداء في فرع الوزارة.

بعد ذلك ترأس الوزير الحالمي اجتماعا ضم مدير عام مكتب وزارة النقل ومدراء الإدارات بالمكتب .

واستمع الوزير من مدير عام مكتب وزارة النقل محمد عمر بن سميدع إلى شرح ضاف عن عمل المكتب خلال الفترة الماضية وكذا الخطط والدراسات التي وضعت للارتقاء بمستوى النقل البري في المحافظة.. موضحا ان المكتب كان يعمل دون موازنة ولا صلاحيات , مبينا ان إدارة المكتب سعت لإيجاد مصادر تساعد في تحقيق مصادر إيراديه تصب في مصلحة المكتب والسلطة المحلية والوطن , داعيا وزارة النقل إلى إيجاد آلية لتحديد صلاحيات كافة الهيئات المنضوية تحت مظلة وزارة النقل لمنع حدوث تداخل في عمل كل منها.

من جانبه أشاد وزير النقل بما لمسه من تحسن في أداء مكتب وزارة النقل بالمحافظة , مشيدا بمنشأة ميزان عبد الله غريب الذي حدد حمولات القاطرات المارة عبر ذلك الشريان الحيوي الذي يربط مناطق ساحل حضرموت بواديها , مؤكدا ان وزارة النقل تعكف حاليا على إعداد وإقرار لائحة تنظيم النقل في محافظة حضرموت وهي المحافظة الأولى التي يتم إعداد لائحة منظمة للنقل البري بها في المحافظات المحررة لافتا إلى انه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية المحافظات .. معربا عن استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تحسين بيئة العمل بمكتب الوزارة

هدا ووقف الاجتماع أمام جملة الموضوعات التي تهم العاملين بالمكتب ووضع الحلول والمعالجات السليمة لها.

* من نيازي عبد العزيز- حسن بن سميدع