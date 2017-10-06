3 فعاليات جماهيرية بعدن في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
عدن((عدن الغد) خاص:
تستعد فعاليات سياسية من الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية لتنظيم 3 فعاليات جماهيرية في ذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة .
ولاول مرة منذ انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي في يوليو من العام 2007 تقام 3 فعاليات جماهيرية لمناسبة واحدة .
ورغم حالة الانقسام التي عانت منها مكونات الحراك الجنوبي منذ سنوات الا انها ظلت متماسكة فيما يخص اقامة الفعاليات الجماهيرية الموحدة في كل المناسبات .
وتعكس دعوات اقامة 3 فعاليات جماهيرية حالة الانقسام جنوبا ووطأة الصراع الاقليمي جنوبا والتدخلات الدولية .
وعلى نطاق واسع بات جنوبيون كثر يشعرون بإن قضيتهم الوطنية الجنوبية صارت محل تبادل ادوار من قبل اطراف اقليمية ومحلية كثيرة .
ومن المقرر ان يقيم المجلس الانتقالي فعاليته الجماهيرية بشارع مدرم بالمعلا في حين ستقيم قوى الحراك الجنوبي فعاليتها السياسية بساحة العروض على ان تقيم قوى من المقاومة الجنوبية فعالية مماثلة بشارع التسعين بالمنصورة .
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