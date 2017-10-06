هل تتمكن روسيا من إنهاء الحرب في اليمن؟
عدن((عدن الغد) خاص:
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الى العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس في زيارة هي الاولى من نوعها لملك سعودي منذ تأسيس المملكة .
ويرى مراقبون ان زيارة الملك السعودي الى موسكو سيكون على رأس اولوياتها وقف الحرب في اليمن والتوصل الى تسوية سياسية لهذه الحرب .
وفي موسكو تحدث "سلمان" عن الزيارة ورؤية بلاده للحل في اليمن مؤكدا ان الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا وذلك في اوضح تصريح من نوعه لوقف الحرب في اليمن.
وقال "سلمان" ان الحل سيستند على قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية .
وعلى نطاق واسع بات يعتقد ان المملكة استنجدت بروسيا لاخراجها من الورطة التي باتت تعاني منها في اليمن خصوصا بعد فشل القوات التابعة للحكومة الشرعية في الاطاحة بالحوثيين وقوات صالح .
وجأت زيارة الملك السلمان في حين قامت الامم المتحدة بادراج تحالف تقوده السعودية ضمن قائمة سوداء لمنتهكي الطفولة في اليمن .
وتتمتع روسيا على خلاف امريكا بحضور وعلاقة قوية بايران وهي احد ابرز الاطراف المؤثرة على الصراع في اليمن الامر الذي قد يؤدي الى تسريع عجلة حل سياسي للحرب في اليمن التي دخلت عامها الثالث .
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