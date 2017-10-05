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تفاصيل “صفقة القرن” بين بوتين والملك سلمان لانهاء الحرب في اليمن

الخميس 05 أكتوبر 2017 10:03 مساءً
وكالات

كشف محلل سياسي،  عن ما اسماها “صفقة القرن” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز لانهاء الحرب في سوريا واليمن، وذلك خلال لقائهما التاريخي، اليوم الخميس، في العاصمة موسكو.

وتوقع المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، ان المرحلة المقبلة سوف تحمل بشائر السلام في سوريا واليمن، مشيرا الى ان لقاء بوتين والملك سلمان فتح الابواب امام الوساطة الروسية.

ووصفها بانها “صفقة القرن”.

وأكد السبع في تغريدات نشرها على صفحته بتويتر، ان ميخائيل  بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، سيقوم بزيارات مكوكية بين صنعاء، الرياض، طهران ودمشق بحثا عن حلول للازمات في سوريا واليمن تطبيقاً للتفاهم الروسي السعودي.

وأضاف “ادركت السعودية ان امريكا لا تريد انهاء الحرب في اليمن ، ما يريده ترامب هو تصدير السلاح واستنزاف المملكة وهذا هو الفرق بينه وبين بوتين”.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، ان السعودية تريد من بوتين مساعدتها للخروج من حرب اليمن مع ضمان مصالحها ، وروسيا تريد من السعودية تبني الحل الروسي في سوريا وعدم عرقلتها.

وأكد نضال السبع، ان زيارة الملك سلمان الى موسكو ، سوف تفتح الابواب امام الوساطة الروسية في اليمن، وان الحرب اصبحت مكلفة على الجميع والمطلوب البحث عن حلول.


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