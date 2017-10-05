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وزير الاوقاف والارشاد يؤكد ان تعيين نجله كان وفق القانون ويعلن اقالته من منصبه

الخميس 05 أكتوبر 2017 09:30 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال وزير الاوقاف والارشاد احمد زبين عطية ان تعيين نجله بمنصب سكرتير خاص  له كان وفق القانون ولم يخالف شيء.

واصدر الوزير عطية بيان بخصوص جدل دار حول تعيين ابنه بمنصب في وزارة الاوقاف والارشاد لكنه قال انه اتخذ قرارا يقضي باقالة ابنه من منصبه .

ولاقت هذه الخطوة ارتياح الكثير من المتابعين لنشاط الوزير بن عطية .

وجاء في البيان :

 

بيان صادر عن وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية

 

لقد تابعت بإعجاب ما تناقلته كثير من المواقع بشأن تعيين ابني الحسن سكرتيرا خاصاً بي وأمين سري لعملي،  وهو أمر عادي يحصل في كل أنحاء العالم وهو مواطن يمني من حقه التوظيف بموجب الدستور والقانون وفضلت أن أثق به أكثر من غيره على خصوصياتي في ظرف استثنائي ..

وإنني هنا اشكر كل من دافع عني لحسن ظنه بي ..

كما اشكر كل من هاجمني وأساء إلي وهم في اعتقادي نوعين : مهاجم حسد وحقد على النجاحات الكبيرة التي تحققت في موسم حج هذا العام والتي لم يسبق لها مثيل بفضل الله عز وجل وتوفيقه وكان هذا بشهادة الأشقاء في المملكة ، وأما النوع المهاجم الآخر فهو بدافع تصحيح مسار الشرعية ..

ومن هنا .. فإنني ومنذ أن توليت وزارة الأوقاف والارشاد تعاملت بمسؤولية واخلاص والحمدلله ولا يمكن لشخص أرجع خمسة واربعين مليون ريال يمني من فائض مرتبات الجيش الى خزينة الدولة ، وانعش الوزارة من الصفر ان يكون سبباً في اي مخالفات أو ماشابهها ..

وحتى تكون هذه الوزارة الدينية قدوة ونسن سنة حسنة في الحكومة :

فإنني أعلن عن إقالة ابني من منصبه هذا  الذي يعادل درجة رئيس قسم أو  أقل ، وانا مرتاح الضمير لهذا الأمر وأناشد جميع الوزراء الذين لهم أقارب معينين من أي درجة كانت أن يقيلوهم ويجعلوا من وزير الأوقاف الإرشاد أسوة وقدوة في ذلك ولهدف اظهار الشرعية في المظهر اللائق بها ..

والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل ..


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وزير الاوقاف والارشاد يؤكد ان تعيين نجله كان وفق القانون ويعلن اقالته من منصبه
قال وزير الاوقاف والارشاد احمد زبين عطية ان تعيين نجله بمنصب سكرتير خاص  له كان وفق القانون ولم يخالف شيء. واصدر الوزير عطية بيان بخصوص جدل دار حول تعيين ابنه




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