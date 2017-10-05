سلمت رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش،اليوم، أوراق اعتماد السفير هيثم عبد المؤمن شجاع الدين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية (غيـر مقيم) لدى كرواتيا.



ونقل السفير تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى رئيسة جمهورية كرواتيا وتمنياته لحكومة وشعب كرواتيا الصديق دوام التقدم والازدهار.





واطلع السفير الرئيسة الكرواتية على تطورات الاوضاع في بلادنا ومساعي القيادة السياسية للوصول لحل يستند على قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2216 والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن وبناء اليمن الاتحادي الجديد.





وأشار الى الاوضاع الانسانية و الصحية الصعبة التي تواجهها بلادنا نتيجة تعنت مليشيا الانقلاب التابعة للحوثي و صالح واستمرار تبنيهم لمنطق العنف والقوة رافضين كل ما تقدمه الحكومة الشرعية من جهود لتحقيق السلام في اليمن..مستعرضاً جهود الحكومة في تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة واعادة الاعمار.





من جانبها حملت رئيسة جمهورية كرواتيا ،السفير هيثم شجاع الدين نقل تحياتها إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وتمنياتها بالتوصل الى تسوية سلام دائم لتثبيت الأمن و الاستقرار في اليمن والمنطقة..مؤكدة دعم بلادها للحكومة اليمنية ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سبيل الوصول للسلام في اليمن.





وتمنت كوليندا غرابار للسفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

المزيد في أخبار وتقارير تفاصيل “صفقة القرن” بين بوتين والملك سلمان لانهاء الحرب في اليمن كشف محلل سياسي، عن ما اسماها “صفقة القرن” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز لانهاء الحرب في سوريا واليمن، وذلك خلال وزير الاوقاف والارشاد يؤكد ان تعيين نجله كان وفق القانون ويعلن اقالته من منصبه قال وزير الاوقاف والارشاد احمد زبين عطية ان تعيين نجله بمنصب سكرتير خاص له كان وفق القانون ولم يخالف شيء. واصدر الوزير عطية بيان بخصوص جدل دار حول تعيين ابنه رئيسة كرواتيا تتسلم اوراق اعتماد سفير اليمن هيثم شجاع الدين سلمت رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش،اليوم، أوراق اعتماد السفير هيثم عبد المؤمن شجاع الدين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية (غيـر مقيم)