التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزير الثقافة مروان دماج، ومدير عام مكتب الثقافة بعدن عارف التوي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي وآلية تفعيل مختلف الأنشطة الثقافية والفنية في عدن وفي مختلف المحافظات المحررة.





واستعرض وزير الثقافة الخطط العملية التي تنفذها الوزارة في تنشيط وتحريك الساكن الثقافي في كافة مكاتبها في جميع المحافظات المحررة..متطرقا إلى بعض الصعوبات التي تواجه مكاتب الوزارة.





كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل في معهد جميل غانم للفنون الجميلة، استعرضه مدير المعهد الدكتور عبدالسلام عامر، الذي الذي تطرق إلى الصعوبات التي تعيق من تطوير أداء المعهد في ظل المرحلة الراهنة.



ووجه رئيس الوزراء اعتماد ميزانية تشغيلية سنوية لاستمرار وتطوير أداء برامج المعهد في مختلف أقسامه..مشددا على سرعة استكمال الترميمات وتجيهز المسرح وصالات عروض الفن التشكيلي، واعتماد خطة عمل وتوفير كافة إحتياجات فرقة الإنشاد الوطني.





كما نوه دولة الدكتور أحمد بن دغر، إلى أهمية الاستعانة بخبرات الأساتذة والمختصين من مختلف الدول العربية والأجنبية، للإستفادة من خبراتهم في التدريب والتأهيل وتطوير مستوى الكوادر المتخرجة ورفع مستوى أداء رسالة الفنون في المجتمع.





حضر اللقاء وكيل مساعد وزارة الثقافة الفنان نجيب سعيد ثابت، ورئيس قسم الموسيقى في معهد جميل غانم الفنان جميل أحمد باشماخ.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يناقش مع وزير الثقافة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزير الثقافة مروان دماج، ومدير عام مكتب الثقافة بعدن عارف التوي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة الامارات تخصص مليوني دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ،اليوم، تخصيص مبلغ مليوني دولار، لإنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، إطار جهود دولة الإمارات رئيس الوزراء يوجه باستكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة بعدن وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الإسراع في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال