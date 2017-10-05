رئيس الوزراء يناقش مع وزير الثقافة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي
عدن ( عدن الغد ) سبأ :
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزير الثقافة مروان دماج، ومدير عام مكتب الثقافة بعدن عارف التوي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي وآلية تفعيل مختلف الأنشطة الثقافية والفنية في عدن وفي مختلف المحافظات المحررة.
واستعرض وزير الثقافة الخطط العملية التي تنفذها الوزارة في تنشيط وتحريك الساكن الثقافي في كافة مكاتبها في جميع المحافظات المحررة..متطرقا إلى بعض الصعوبات التي تواجه مكاتب الوزارة.
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل في معهد جميل غانم للفنون الجميلة، استعرضه مدير المعهد الدكتور عبدالسلام عامر، الذي الذي تطرق إلى الصعوبات التي تعيق من تطوير أداء المعهد في ظل المرحلة الراهنة.
ووجه رئيس الوزراء اعتماد ميزانية تشغيلية سنوية لاستمرار وتطوير أداء برامج المعهد في مختلف أقسامه..مشددا على سرعة استكمال الترميمات وتجيهز المسرح وصالات عروض الفن التشكيلي، واعتماد خطة عمل وتوفير كافة إحتياجات فرقة الإنشاد الوطني.
كما نوه دولة الدكتور أحمد بن دغر، إلى أهمية الاستعانة بخبرات الأساتذة والمختصين من مختلف الدول العربية والأجنبية، للإستفادة من خبراتهم في التدريب والتأهيل وتطوير مستوى الكوادر المتخرجة ورفع مستوى أداء رسالة الفنون في المجتمع.
حضر اللقاء وكيل مساعد وزارة الثقافة الفنان نجيب سعيد ثابت، ورئيس قسم الموسيقى في معهد جميل غانم الفنان جميل أحمد باشماخ.
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