وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الإسراع في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال الأعمال والشركات التجارية بما يعيد لعدن دورها الريادي في قيادة النشاط الاستثماري والاقتصادي في البلاد.





واكد رئيس الوزراء خلال لقائه ،اليوم، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة البدء باصدار التراخيص والوثائق التجارية من العاصمة المؤقتة عدن..مستعرضاً معه آلية سير العمل في ديوان الوزارة، وطبيعة التحديات التي تعيق العمل.





وشدد الدكتور بن دغر ،على ضرورة تفعيل دور كافة مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، والدفع بعجلة العمل وتطوير القطاع الصناعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وفقاً من الدستور والقانون.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يناقش مع وزير الثقافة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزير الثقافة مروان دماج، ومدير عام مكتب الثقافة بعدن عارف التوي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة الامارات تخصص مليوني دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ،اليوم، تخصيص مبلغ مليوني دولار، لإنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، إطار جهود دولة الإمارات رئيس الوزراء يوجه باستكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة بعدن وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الإسراع في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال