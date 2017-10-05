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فتح يدين استمرار انتهاكات المليشيا بحق المنظمات العاملة في المجال الاغاثي والإنساني

الخميس 05 أكتوبر 2017 04:30 مساءً
تعز ( عدن الغد ) سبأ :

أعرب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن ادانته الشديدة لاستمرار انتهاكات المليشيا الانقلابية بحق المنظمات العاملة في المجال الاغاثي والإنساني.



واستنكر فتح بشدة إطلاق الرصاص الحي من قبل المليشيا على فريق المنظمة الطبية الدولية، غرب محافظة إب، أثناء تنفيذها لاحد المشاريع الاغاثية في المنطقة..مؤكداً ان هذه الاعمال تتنافى مع كافة القوانين الدولية المنظمة للعمل الاغاثي والإنساني.



وطالب فتح، من المنسق الإغاثة الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، إدانة هذا العمل الاجرامي، وتحميل المليشيا الانقلابية المسؤولية عن هذه الانتهاكات وإبلاغ الأمم المتحدة بتصرفات المليشيا الإرهابية بحق المنظمات الاغاثية..محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن حياة العاملين في القطاع الاغاثي والإنساني واعاقة جهود العملية الإنسانية.



وشدد على ضرورة قيام المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الانقلابية لوقف التدخل في عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، والضغط عليها لإيقاف كافة الانتهاكات بحق العمل الاغاثي..موضحاً ان هذه الحادثة تعد الثانية لفريق المنظمة من قبل المليشيا خلال هذا العام.



ولفت وزير الإدارة المحلية ان الحكومة تقوم بالجهود والتنسيق مع كافة المانحين لإيصال المساعدات الى محافظات الجمهورية..مؤكداً ان المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا تشهد أكبر حالات انتهاك ونهب للمساعدات الاغاثية مما قد يؤدي الى تدهور الوضع الإنساني فيها.


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