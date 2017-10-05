فيما تناست انقلاب الحوثيين.. توكل كرمان تصف الدور الإماراتي في اليمن بالاحتلال
توكل كرمان
الخميس 05 أكتوبر 2017 04:04 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
وصفت الناشطة الإخوانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الدور الإماراتي في اليمن بالاحتلال.
وكتبت كرمان على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "تأتي ذكرى ١٤ اكتوبر لهذا العام والمحتل الاماراتي يبسط وصايته على عدن والعديد من المحافظات ، جميع اليمنيين مدعوون لانهاء هذه الوصاية الفجة".
وغالبا ما تهاجم القيادية الاخوانية الدور الاماراتي في اليمن تبعا لسياسيات الاخوان المسلمين في معاداة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشارك دولة الامارات العربية المتحدة ضمن قوات التحالف العربي يدعم الشرعية في اليمن.
وقدمت الامارات العشرات من جنودها في المعارك ضد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم.
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