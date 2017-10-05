مناقشة خطة أمنية متكاملة لحماية مقرات ومنتسبي السلطة القضائية

عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بحماية مقرات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات والقضاة ومنتسبي السلطة القضائية بعدن.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، وضم وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبدالله عقلان، والمحامي الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، بنود الخطة الأمنية التي تضمنت حماية المجمع القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات وأعضاء ومنتسبي السلطة القضائية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة من قِبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين مقرات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات والقضاة والعاملين فيها لما من شأنه قيام القضاة بواجباتهم في البت في قضايا المواطنين.

وأكد نائب وزير الداخلية أن الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة ستعمل على حماية وتأمين كافة مقرات السلطة القضائية والعاملين فيها وفق خطة أمنية متكاملة.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يناقش مع وزير الثقافة جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الثقافي التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزير الثقافة مروان دماج، ومدير عام مكتب الثقافة بعدن عارف التوي، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة الامارات تخصص مليوني دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ،اليوم، تخصيص مبلغ مليوني دولار، لإنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، إطار جهود دولة الإمارات رئيس الوزراء يوجه باستكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة بعدن وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الإسراع في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال