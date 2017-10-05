شُريم يشارك في اجتماع وزراء البيئة للدول الاقل نمو في اثيوبيا

شارك وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم،اليوم، في الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة للدول الاقل نمو والمنعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.



ويناقش الاجتماع بمشاركة ممثلو 48 بلدا أعضاء في مجموعة التفاوض مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ٥-٦ أكتوبر ٢٠١٧ م، أولويات التعاطي مع النظام البيئي المستقبلي والقضايا ذات الصلة وتمويل وأنشطة التعاونيات على المدى الطويل.



ويمثل الاجتماع الذي تترأسه اثيوبيا المرحلة الأخيرة في إطار إعداد المؤتمر الـ 23 لاتفاقية الأمم المتحدة للاطراف حول التغيرات المناخية المقررة في بون(المانيا) خلال الشهر المقبل.



حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور عبدالقادر الخراز ،وسفير لدى اثيوبيا يحيى الارياني .

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