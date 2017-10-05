فيما أسعار المواد الغذائية في ارتفاع.. الريال اليمني يواصل هبوطه امام العملات
الخميس 05 أكتوبر 2017 12:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
واصل الريال اليمني هبوطه امام العملات الاخرى بشكل لافت وجنوني.
وقالت مصادر صيرفة لـ(عدن الغد) بأن صرف الريال السعودي ارتفع إلى أكثر من مائة ريال مقابل الريال اليمني الواحد وهو ما يثير مخاوف اليمنيين من انهيار كلي وشامل للإقتصاد اليمني.
كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أيضا بشكل كبير إذ وصل إلى 386 ريال يمني.
ومع ارتفاع اسعار صرف العملات أرتفعت كذلك أسعار المواد الغذائية مما فاقم من معاناة المواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت تعويم الريال اليمني قبل أشهر إلا أن سعر صرف الريال واصل في التدهور عقب ذلك.
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