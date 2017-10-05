بعد أيام من اعتقاله.. الحوثيون يفرجون عن الصحفي كامل الخوداني

أفرج الحوثيون عن الناشط الإعلامي في حزب الرئيس السابق علي عبدالله الله صالح، كامل الخوداني بعد اعتقاله لأيام.

وقالت الإعلامية في حزب "صالح" رحمة حجيرة في تغريدة لها على توتير، إن الخوداني "عاد إلى منزله برفقة طارق صالح، (نجل شقيق)، وعليه آثار رضوض وخدوش ببطنه وصدره".

وكان الحوثيون اقتحموا منزل الخيواني للمرة الثانية وباشروا الاعتداء على زوجته وابنته، وقاموا باعتقاله على ذمة تناولات الأخير للجماعة الحليفة لحزب "صالح".

وتفاقم الخلاف بين طرفي الانقلاب منذ أواخر أغسطس الماضي، على خلفية تنظيم حزب "صالح" احتفائية بتأسيس الحزب في قلب صنعاء، اعتبرها الحوثيون محاولة للانقلاب علىهم، ورغبة من الأول "في تفكيك الجبهة الداخلية".

ويعد الخوداني من ابرز نشطاء حزب صالح الذي يمارس انتقاداته للحوثيين من فترة طويلة.

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