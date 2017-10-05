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الحوثيون: رواتب المعلمين مسؤولية أممية

عناصر من ميليشيات الحوثي "أرشيفية"
الخميس 05 أكتوبر 2017 07:25 صباحاً
( عدن الغد ) صنعاء :

في مسرحية مضحكة وقلب للحقائق وتهرباً من مواجهة الواقع المزري الذي تسببوا فيه، حشد الحوثيون جمعاً باعتباره يمثل «التربويين» بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، في ما اسموه «وقفة احتجاجية» أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء تحت عنوان توقف التعليم مسؤولية الأمم المتحدة. 


وسيرت جماعة الحوثي مسيرة ضمت العشرات ممن زعمت انهم تربويون، تجمعوا أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء.

 

وفي قلب للحقائق، طالبوا في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية «الأمم المتحدة الإيفاء بتعهداتها بصرف رواتب المعلمين لأكثر من عشرة اشهر بصورة عاجلة»، محملين الأمم المتحدة مسؤولية إيقاف التعليم.


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