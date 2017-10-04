مقتل 8 من أفراد المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا للمقاومة غرب المخا
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 10:52 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر عسكرية بالمخا ان 8 من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا مساء اليوم بمنطقة الهاملي غرب المخا اثر سقوط قذيفة هاون على تجمعا للمقاومة الجنوبية .
وقال المصدر ان قذيفة هاون اطلقتها القوات الموالية للحوثيين بالمخا اصابت تجمعا للمقاومة الحنوبية .
واسفر الانفجار عن استشهاد 8 من افراد المقاومة وإصابة آخرين.
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