اقر المكتب التنفيذي لمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد السقطري منع التصرف أو توثيق أراضي الساحل في المحافظة و تكليف مديري الأراضي و الاشغال العامة لجمع و حصر المخالفات العشوائية السابقة ورفعها لاجتماع المكتب القادم لاتخاد بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.



واستمع الاجتماع إلى تقرير مكتب المالية حول النشاط الإيرادي في المحافظة ونسبة الإيرادات المركزية خلال سبتمبر التي بلغت 19 مليون ريال.. موضحا إيراد كل جهة، بينما بلغت الموارد المحلية 3 مليون و592 الف والمشتركة 8 ملايين و 654 الف ريال.



كما استعرض الاجتماع تقرير مكتب التربية والتعليم عن وضع التعليم و الإجراءات التي اتخذها المكتب لبدء العام الدراسي الجديد بموعده المحدد، وكذا تقرير مكتب التخطيط والتعاوني الدولي في المحافظة عن وضع الفرع و نشاطه خلال الفترة الماضية والمشاريع المتعثر في عموم مناطق مديريتي المحافظة مند فترة.



وأكد المحافظ على أهمية، تعزيز الموارد المالية للمحافظة وتنميتها من خلال إيجاد اوعية إيرادية جديدة و تفعيل دور المكاتب في تحصيل مختلف الأوعية المخول لها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لعملها ومحاسبة المتقاعسين عن اداء واجبهم العملي .

المزيد في أخبار وتقارير مقتل 8 من أفراد المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا للمقاومة غرب المخا قالت مصادر عسكرية بالمخا ان 8 من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا مساء اليوم بمنطقة الهاملي غرب المخا اثر سقوط قذيفة هاون على تجمعا للمقاومة الجنوبية . وقال المصدر سالم وعلي الوالي يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي استقبل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، كل من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وشقيقه علي سلمان الوالي، تنفيذي سقطرى يوقف التصرف أو توثيق أراضي الساحل اقر المكتب التنفيذي لمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد السقطري منع التصرف أو توثيق أراضي الساحل في المحافظة و تكليف مديري الأراضي و الاشغال العامة