ادارة امن عدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة محاولة اغتيال قاسم الجوهري
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 09:26 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نشرت ادارة امن عدن تسجيلا مصورا لمحاولة الاغتيال التي طالت قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري .
ويظهر في التسجيل توقف عدد من السيارات التي قيل انها لموكب الجوهري.
ولايمكن للمتابع لهذا التسجيل ان يستشف واقعة محددة بعينها.
وتنشر "عدن الغد" التسجيل كما ورد
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