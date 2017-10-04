ما الذي يخفيه الظهور الأخير لخالد بحاح؟

رئيس الوزراء - بحاح المؤهلات الدراسية: ماجستير تجارة - إدارة أعمال وبنوك ومال Administration, Banking, and Finance جامعة بونا - الهند، 1990 – 1992 م بكلاريوس تجارة - محاسبة ومراجعة متقدمة Advance Accounting & Auditing جامعة بونا- الهند، 1987 - 1990 م الخبرات العملية: · سفير مفوض فوق العادة للجمهورية اليمنية في كندا وزارة الخارجية يناير 2009م - إلى يومنا هذا · وزير النفط والمعادن وزارة النفط والمعادن - صنعاء فبراير 2006م - مايو 2008م - رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال - رئيس مجلس إدارة شركة صافر للاستكشاف والانتاج - رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وتتضمن؛ - شركة مصافي عدن - الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مارب) - شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية) - الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية - الشركة اليمنية للغاز - مركز التدريب النفطي - عضو المجلس الاقتصادي الاعلى - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - عضو مجلس إدارة لجنة التصدير · الشركة العربية اليمنية للاسمنت ( مصنع أسمنت حضرموت) مدير مكتب المشروع سبتمبر 2005م - فبراير 2006م · شركة كنديان نكسن بتروليم يمن 1992م - 2005م - كبير مشرفي التخطيط والمشاريع المشتركة - كبير مشرفي المصادر البشرية - عدد من الأعمال المالية والمحاسبية المهارات والتدريب: إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة وقراءة

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عاد نائب الرئيس اليمني السابق خالد بحاح إلى واجهة الأحداث في اليمن مجددا بقوة عقب اتهامه للحكومة الشرعية اليمنية بعدد من الاتهامات بينها اتهامه لها بالفساد بمليارات الريالات .

وعاد بحاح مجددا عبر عدد من التغريدات على حسابه بتويتر عقب حالة من الغياب دامت لأكثر من 7 أشهر .

وشن "بحاح" هجوما هو الأقوى ضد قيادات الحكومة الشرعية .

والى قبل عام من اليوم كان بحاح احد ابرز مسئولي الحكومة الشرعية الموالية لهادي وثاني اقوى رجل فيها قبل ان يغادر المشهد عقب قيام هادي بإقالته من منصبه.

وقال "بحاح" في تغريداته ان الحكومة استولت على مليارات الريالات من عائدات النفط .

وانقسم الشارع المؤيد لحكومة هادي مابين مؤيد ومعارض للتغريدات التي أدلى بها "بحاح" مؤخرا حيث أيد قطاع كبير هذه التغريدات فين حين قال آخرون أنها تأتي في اطار حالة الابتزاز السياسية .

وعلى نحو كبير يبدو واضحا ان حالة الصراع السياسية بين إدارة الرئيس هادي والحكومة الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي باتت تذهب صوب الصراع داخل اروقة الحكومة الشرعية .

وتجنب "بحاح" في هجومه ضد الشرعية تحديد أطراف معينة من هذه الحكومة.

ومؤخرا احتفلت الحكومة الشرعية في "عدن" بذكرى ثورة 26 سبتمبر حيث اشاد رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بالمشاركة الإماراتية في الحرب ضد الحوثيين وصالح.

وعلى خلاف بن دغر لايزال "هادي" يتجنب إي ذكر ايجابي للإمارات ومشاركتها في اليمن في حين تتوسع هوة الخلاف بين الطرفين ولا يبدو أنها في طريقها إلى تسوية سياسية قريبة .

وخلال السنوات الماضية كان "بحاح" احد ابرز المرشحين لخلاف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلا ان تطورات أخيرة سياسية دفعت ببن دغر إلى الواجهة كبديل للرئيس هادي الذي بات غير قادرا على العودة إلى عدن مع تدهور علاقته بالامارات .

وعلى مايبدو استشعر "بحاح" حالة الخطر التي تواجه مستقبله السياسي فذهب صوب مهاجمة الحكومة الشرعية واتهامه لها بالفساد .

ورغم ان "بحاح" لم يقدم دلائل تؤكد صحة هذه الاتهامات التي اوردها بحق الحكومة الشرعية إلا ان وقائع فسادة كثيرة بحق حكومة هادي نشرت خلال السنوات الماضية الأمر الذي يجعل مثل هذه الاتهامات قابلة للتصديق.

ولم تعلق الحكومة الشرعية اليمنية على اتهامات "بحاح" لها في حين تولت وسائل إعلامية تابعة للحكومة بمهاجمة بحاح بشكل عنيف وقوي.

وتسبب الصراع الدائر بين أطراف الحكومة الشرعية في اليمن بعرقلة نشاطها السياسي والعسكري ضد القوات الموالية للحوثيين .

وطوال السنوات الماضية قدم بحاح على انه رجل سياسة توافقي في اليمن كان بإمكانه ان يلعب دورا سياسيا هاما فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن .

ويرى كثيرون ان "بحاح" ربما يكون محقا في الاتهامات التي وجهها لحكومة الشرعية خصوصا في ظل إي رقابة على ماتقوم بصرفه هذه الحكومة بسبب الأوضاع الاستثنائية في اليمن في حين يرى آخرون ان هذه التصريحات هدفها المكايدة السياسية ويدللون على وجود بحاح ضمن هذه الحكومة لأكثر من عامين دون إي حديث عن إي صفقات فساد سابقة .

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