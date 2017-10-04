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أخبار وتقارير

شطارة :نطالب حكومة بن دغر بإدارة مدن الجنوب وتوفير الخدمات

السياسي الجنوبي والإعلامي لطفي شطارة
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 04:13 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

طالب السياسي الجنوبي والإعلامي لطفي شطارة حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإن توفر الخدمات للمواطنين بدلا عن الاستفزازات السياسية .

وقال شطارة في منشور له على فيسبوك انه يتوجب على الحكومة ان تقوم بواجباتها وحل كل الأزمات الخدمية ، وهو المطلوب منها لمساعدة الناس وحل قضاياهم الخدمية والحقوقية .. لا ان تشغل نفسها باستفزاز الجنوبيين أمنيا وسياسيا .

وتابع بالقول :" إدارة محافظات الجنوب بالأزمات وبنفس عقلية نظام صنعاء أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا ، بل ان الامعان والتعمد من قبل الحكومة الدفع بالجنوب نحو انفلات أمني بعد استقرار ملحوظ ، هو عمل غير مسؤول ونزق ، ويجعل السكوت عنه شعبيا أمر لن يطول .. لا تختبروا صبر شعب ولا تستهينوا بتضحيات أبنائه.


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تعليقات القراء
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[1] لقد أسمعت لو ناديت حياً.. يا أخي حضرتك تنفخ في قربة مثقوبة بالفساد الجسيم
الأربعاء 04 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، لقد أسمعت لو ناديت حيـا * ولكن لا حياة لمـن تنـادي.. ولو نارٌ نفخت بها أضاءت * ولكن أنت تنفخ في الرمـادِ).. حضرتك، يا أخي، تنفخ في قربة مثقوبة بالفساد الجسيم.. وأننا نتساءل، مثل بحاح (أين صُرفت سبعمائة مليون دولار عائدان نفط حضرموت، وأربعو مليارات ريال يمني طُبعت في روسيا)، وهي أموال موثقة ومعروفة.. وعلى المجلس الإنتقالي أن يتساءل معنا عن هذه الأموال.. ولماذا حكومة الشرعية الفاسدة تصرف مرتبات لجيش مأرب الذي قوامه مئات آلاف الجنود، ولا تستلم هذه الحكومة أيرادات مأرب ؟! فلتوقف الحكومة مرتبات مأرب، وتجعل حكومة مأرب هناك صرف على جيشها من أيراداتها، أم أن (بدر ما يقدر إلا على عماته).. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

280812
[2] شوربه حنيف، شورده لطفي بهاي
الأربعاء 04 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
يقال ان جحا وصل إلى قرية من قرى الشرعية وقت صلاة العشاء. فتوجه الى مسجد القرية وربط حماره امام باب المسجد ودخل ليصلي. فلما خرج من الصلاة لم يجد الحمار فصاح وقلب الدنيا فتجمع حوله الناس يسألونه عن سر صياحه. فقال لهم يا لصوص الشرعية هل تعلمون حمار من سرقتم؟ انا جحا وابني لطفي شطاره. اذا لم تعيدوا حماري قبل صلاة الفجر لترون ماذا سيفعل ابني مدعوما من عيدروس الفانوس وامارات الخير صاحبة طائرات الاباتشي. ارتبك سكان القرية وخافوا العواقب فتناصحوا أن على من سرق حمار جحا أن يعيده رأفة بنساء وشيوخ واطفال القرية. وبالفعل لم تأتي صلاة الفجر الا والحمار عند باب المسجد. تجمع الناس حول جحا يباركون له عودة الحمار وفجأة ظهر لطفي شطارة يترنح من السكر ورائحة البيرة الإماراتية تفوح من فمه. رحب اهل القرية بلطفي وتسابقوا في الاعتذار له والتأكيد له أن قريتهم ليست قرية شرعية بل قرية فانوسية بامتياز. هنالك سال احد ابناء القرية لطفي شطارة (ماذا كنت ستفعل لو لم يعد الحمار؟). فرد لطفي شطارة متلعثما (كنت سأطلب من عيدروس الفانوس أن يتوسط لنا عند الاماراتيين ليعطونا حمار ولو مستعمل بدل الحمار المسروق). ارجوا أن تكون قد أعجبتكم النكتة التي عدلتها لتتناسب مع المرحلة الفانوسية والهنجمة الهندية.

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[3] وانتة ايش تعملو
الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الماس | عدن كريتر
المجلس ايش يسوي ولا خرجنا لكم عشان تاكلو فلوس يا سرق



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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