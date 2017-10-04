شطارة :نطالب حكومة بن دغر بإدارة مدن الجنوب وتوفير الخدمات

طالب السياسي الجنوبي والإعلامي لطفي شطارة حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإن توفر الخدمات للمواطنين بدلا عن الاستفزازات السياسية .

وقال شطارة في منشور له على فيسبوك انه يتوجب على الحكومة ان تقوم بواجباتها وحل كل الأزمات الخدمية ، وهو المطلوب منها لمساعدة الناس وحل قضاياهم الخدمية والحقوقية .. لا ان تشغل نفسها باستفزاز الجنوبيين أمنيا وسياسيا .

وتابع بالقول :" إدارة محافظات الجنوب بالأزمات وبنفس عقلية نظام صنعاء أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا ، بل ان الامعان والتعمد من قبل الحكومة الدفع بالجنوب نحو انفلات أمني بعد استقرار ملحوظ ، هو عمل غير مسؤول ونزق ، ويجعل السكوت عنه شعبيا أمر لن يطول .. لا تختبروا صبر شعب ولا تستهينوا بتضحيات أبنائه.

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