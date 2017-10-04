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مسلحو جماعة الحوثي يحتجزون سفير جنوبي مقيم في صنعاء على اثر اتهامهم له بالعمل لصالح الرئيس هادي

السفير الجنوبي ناصر السليماني
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:52 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

قام مسلحو مليشيات الحوثي يوم الأربعاء باعتراض السفير الجنوبي ناصر محمد السليماني عندما كان يقود سيارته في احد الشوارع الرئيسية بالعاصمة اليمنية صنعاء موجهين السلاح إلى وجهه على اثر اتهامهم له بالعمل لصالح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .

وقال مصدر مقرب من السفير السليماني في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مليشيات الحوثي اعترضت سيارة السفير عندما كان يقودها في احد الشوارع الرئيسية بصنعاء موجهين السلاح نحو السفير بعد مشادات كلامية على اثر اتهامهم له بالعمل لصالح الرئيس عبدربه منصور هادي قائلين له انت تعمل لصالح الدنبوع وانت من قريته وقبيلته .

وتابع المصدر قائلاً :" لقد رد عليهم السفير "نعم انا من قريته وقبيلته وافتخر بأصلي وانتمائي لمديرية الوضيع وانتم من انتخبه رئيساً" ثم وجهوا اليه أسلحتهم صارخين "تفتخر بانتمائك لقبيلة الدنبوع الذي قتل الآف من الشهداء والشيوخ والنساء والأطفال ودمر بلادنا" .

واضاف المصدر : ثم رد عليهم السفير قائلاً انا لا أنكر أصلي .. الا ترون علي محسن في مأرب وابنه محسن في صنعاء والشيخ صادق وحمير ايضاً في صنعاء واخوانهم في الوديعة ومأرب والرياض وتركيا وكثيرين مثلهم" ثم قالوا له عليك أوامر بالاعتقال وفِي الحال .

واختتم المصدر تصريحة عند سماع خبر اعتراض السفير توافد الكثير من الشخصيات السياسية والقيادية والاجتماعية والحكومية من اصدقاء وزملاء السفير من عدد من المحافظات احتجاجا على توقيفه واصراراً على إطلاقه حيث مازال السفير رهن الاحتجاز حتى اللحظة والمحاولات جارية لتحريره .

وتمارس مليشيات الحوثي صالح انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها في ظل غياب المنظمات اﻹ‌نسانية والحقوقية .


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