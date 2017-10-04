الحكومة تعفي شاحنات الإغاثة من الرسوم في كافة المنافذ

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان الحكومة وجهت الجهات ذات العلاقة في كافة المنافذ والموانئ اليمنية بإعفاء الشاحنات الاغاثية من الرسوم الخاصة بالنزول والمعاينة والفحص المخبري وأي رسوم أخرى.



وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذا الاجراء سيساعد على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ويشجع الجهات الاغاثية لمزيد من الدعم والاغاثة لليمن.





واكد فتح ان اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق مع كافة المانحين لإيصال المساعدات الاغاثية الى كافة أبناء اليمن.. منوها بالجهود الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي المانحة في تقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية لليمن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.



وأدان استمرار عرقلة ونهب الحوثيين للسفن الاغاثية والمشتقات النفطية ، لصالح ما يسمى المجهود الحربي والمتاجرة بها في السوق السوداء، مؤكداً أن هذه الاعمال تتنافى مع كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.





كما أكد وزير الإدارة المحلية أن بقاء الموانئ تحت سلطة الميليشيا يشكل تهديداً خطيرا على الملاحة الدولية، مطالباً المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الانقلابية لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ورفع يدها عن التدخل في العملية الإغاثية والإنسانية.

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