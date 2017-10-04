وكيل وزارة الخارجية يناقش مع الزياني مستجدات الأوضاع في اليمن
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:49 مساءً
الرياض ( عدن الغد ) سبأ :
الرياض ( عدن الغد ) سبأ :
ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وجرى بحث عضوية اليمن في المؤسسات الخليجية وثمن الدكتور بجاش الدعم الذي تقدمه دول المجلس لليمن ، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بين اليمن والمجلس.
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