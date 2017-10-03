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عبدالصمد : نخشى ان يندم الجميع ان تمت اقالة شلال من منصبه

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 07:37 مساءً
لندن ((عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد انه يخشى ان يندم الجنوبيون في حال ما اصدر الرئيس هادي  قرارا يقضي باقالة اللواء شلال علي شايع من منصبه .

وقال "عبدالصمد" ان الحل السليم يكمن في ان يقوم شايع بالتحقيق والمحاسبة في قضايا الاغتيالات الاخيرة .

واضاف قائلا :" هل اعفاء اللواء شلال لمصلحة ابناء الجنوب ؟؟ ارحموا عقولنا يابشر ،اخاف يندم الكل فيما بعد ،هناك ثورة مشعطرة لم تنتهي بعد ووقفت في منتصف الطريق .

وتابع قائلا :" هناك اخطاء لا احد ينكرها هناك تداخلات هناك وضع في الجنوب غير طبيعي مش عارفين لا دولة ولا احتلال ولا ماهلوش ،هناك سياسة فرق تسد وسيطر على الكل هناك اضرب الحجر باختها هناك من يعمل بكل قوة واصرار على ان الصراع مناطقي وقبلي والخ

لكن في الاخير شلال جنوبي وشلال قائد من وسط الميادين .

مع شلال ومع الحزم في الامور ومع شلال ونطالبه باتخاذ كل الاجراءات الامنية والتحقيق في كل الانتهاكات وان لم يستطيع فليقدم استقالته لشعب الجنوب ويعود الى الميدان ويعلن للجنوب ما يحدث فهناك الكثير والكثير ؟؟؟ .


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عبدالصمد : نخشى ان يندم الجميع ان تمت اقالة شلال من منصبه
قال القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد انه يخشى ان يندم الجنوبيون في حال ما اصدر الرئيس هادي  قرارا يقضي باقالة اللواء شلال علي شايع من منصبه . وقال "عبدالصمد" ان
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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