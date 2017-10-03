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وزير الإعلام ينتقد صمت المنظمات الدولية على جرائم المليشيات بحق الصحفيين

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 07:15 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

انتقد وزير الاعلام معمر الارياني صمت الكثير من المنظمات والحقوقية والإعلامية الدولية تجاه التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الصحافيون اليمنيون داخل سجون المليشيا الانقلابية وخارجها.

وقال وزير الاعلام "ان هذا الموقف المخزي يضع علامة استفهام كبيرة ويعد تشجيعاً للمليشيا على الاستمرار في ممارساتهم القمعية في حق وسائل الاعلام والعاملين فيها ".

وأضاف "في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي اختطاف اكثر من 17 صحفياً وتحيل عشرة منهم الى محكمة الارهاب وتمنع عنهم الغذاء والزيارة، تقف المنظمات ووكالات الأنباء العالمية صامتة مع انها تتسابق لتوجيه سهام نقدها العنيف الى بلدان وحركات اخرى لمجرد إيقاف صحيفة او سحب ترخيص عمل لأحد الصحافيين ".

وتساءل الوزير الارياني في تصريحه ماذا تريده هذه المنظمات ووسائل الاعلام الدولية من ممارسات قمعية اكثر مما تفعله المليشيا الانقلابية لتتخذ موقفاً اخلاقياً تجاه ذلك.. موضحا ان المليشيا جعلت العاصمة ومناطق سيطرتها خالية من الصحافة والصحفيين ونهبت وأغلقت كل الصحف ووسائل الاعلام المستقلة والمعارضة وأذاقت اصحاب الرأي أصناف التعذيب وهي اليوم تقدم على منع الاغذية والزيارة عن المختطفين في سجونها.

وكانت مليشيات الحوثي أحالت الصحفيين المختطفين في سجونها للمحاكمة بتهمة مساندة ما اسمته بدول العدوان.


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