السفير باحميد يهدد بإغلاق الملحقية الثقافية في ماليزيا

كشفت وثائق رسمية اعتزام السفير اليمني في ماليزيا إغلاق الملحقية الثقافية و إيقاف العمل بها بعدما تلقى خطاب رسمي من المستشار الثقافي رشدي الكوشاب يطالبه بتوضيح تفاصيل المبالغ المالية الخاصة بالطلاب اليمنيين الموفدين للدراسة في ماليزيا و التي صرفت دون علم الملحقية الثقافية من قبل السفير اليمني و مستشاره المالي في السفارة.

و أكد السفير اليمني في ماليزيا رفضه التوقيع على شيكات مستحقات الطلاب المالية للربع الثاني 2017 م الصادرة من الملحقية الثقافية و تمسكه بالصرف وفق الكشوفات المرسلة من وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صالح العبد والتي اسقطت اسماء العديد من اسماء العديد من الطلاب المستحقين بطريقة تعسفية.

و قال المختص المالي بالملحقية الثقافية إن إجراءات السفير باحميد خلقت اختلالات مالية بالنظام المالي للملحقية الثقافية بسبب عدم قيد المبالغ المصروفة في حساب كل طالب مالياً الامر الذي ترتب عليه عدم مقدرة الملحقية الثقافية من مراجعة كشوفات المساعدة المالية للربع الثاني 2017 م .

و من جهة أخرى كشفت مصادر طلابية تعرض مبنى الملحقية الثقافية الى هجوم واعتداء على حارسها من قبل عصابة و التي على أثرها أدخل حارس المبنى الى المستشفى و حالته حرجة.

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