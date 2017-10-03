رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الألماني بيوم الوحدة لبلاده
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 05:46 مساءً
(عدن الغد) سبأنت
(عدن الغد) سبأنت
بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،برقية تهنئة لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير وذلك بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات له بهذه المناسبة..متمنياً لفخامته الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق التقدم والازدهار.
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