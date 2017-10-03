د. باسليم مشاركا في دورة الايسيسكو قي الرباط
د. باسليم خلال مشاركته
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 05:13 مساءً
الرباط(عدن الغد)خاص
الرباط(عدن الغد)خاص
تشارك بلادنا في الدورة 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الذي يعقد في مقر الايسيسكو في الرباط المملكة المغربية خلال الفترة 4-3 أكتوبر 2017
وتناقش الدورة 38 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو على تقرير المدير العام للإيسيسكو د. التويجري عن عام 2016 وكذا التقارير المالية لعام 2016.
كما ستناقش الدورة مشروع الخطوط العريضة لخطة العمل الثلاثية 2021-2019.
كما سيتم مناقشة مشروع الخطة الإستراتيجية متوسطة الندى 2027-2019 لمنظمة الايسيسكو.
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