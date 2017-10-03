بحاح يتهم الشرعية بنهب عائدات نفط حضرموت
خالد بحاح
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
اتهم السياسي الجنوبي البارز خالد محفوظ بحاح الشرعية اليمنية بنهب ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام.
وأضاف خالد بحاح وهو نائب الرئيس ورئيس الحكومة سابقا أن الشرعية نهبت كذلك أربعمائة مليار ريال يمني، مؤكدا أن اتهامه موثق.
وكتب بحاح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال .. بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)".
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