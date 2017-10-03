احباط عملية تهريب أجهزة اتصالات في مأرب
صورة من المضبوطات
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:45 مساءً
مأرب (عدن الغد) خاص:
مأرب (عدن الغد) خاص:
أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات كانت مخبأة، في محاولة من المهربين لإخفائها وتمريرها من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية.
وأكد مصدر أمني في مأرب لـ"موقع وزارة الداخلية"، أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء، أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات كانت مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات.
وأشاد المصدر ذاته، باليقظة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به رجال الأمن في حاجز التفتيش، ونجاحهم في اكتشاف وإحباط عملية تهريب أجهزة الاتصالات، وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه لشتى أشكال وعمليات التهريب والأعمال الخارجة عن النظام والقانون، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
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