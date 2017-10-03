احباط عملية تهريب أجهزة اتصالات في مأرب

أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات كانت مخبأة، في محاولة من المهربين لإخفائها وتمريرها من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية.

وأكد مصدر أمني في مأرب لـ"موقع وزارة الداخلية"، أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء، أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات كانت مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات.

وأشاد المصدر ذاته، باليقظة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به رجال الأمن في حاجز التفتيش، ونجاحهم في اكتشاف وإحباط عملية تهريب أجهزة الاتصالات، وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه لشتى أشكال وعمليات التهريب والأعمال الخارجة عن النظام والقانون، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

المزيد في أخبار وتقارير د. باسليم مشاركا في دورة الايسيسكو قي الرباط تشارك بلادنا في الدورة 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الذي يعقد في مقر الايسيسكو في الرباط المملكة المغربية خلال الفترة رئيس الوزراء يلتقي بقائد محور العند العميد الركن ثابت جواس أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على الأدوار الكبرى التي تقع على عاتق قيادة وأفراد محور العند واللواء 131مشاه..مشيداً بحجم التضحيات التي قدمها في بحاح يتهم الشرعية بنهب عائدات نفط حضرموت اتهم السياسي الجنوبي البارز خالد محفوظ بحاح الشرعية اليمنية بنهب ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام. وأضاف خالد بحاح وهو نائب الرئيس