MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 05:28 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير احباط عملية تهريب أجهزة اتصالات في مأرب
أخبار وتقارير

احباط عملية تهريب أجهزة اتصالات في مأرب

صورة من المضبوطات
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 04:45 مساءً
مأرب (عدن الغد) خاص:

أحبطت قوات الأمن في محافظة مأرب، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات كانت مخبأة، في محاولة من المهربين لإخفائها وتمريرها من حواجز التفتيش الأمنية والعسكرية.

 

وأكد مصدر أمني في مأرب لـ"موقع وزارة الداخلية"، أن رجال الأمن المتمركزين في حاجز تفتيش نجد المجمعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء، أحبطوا عملية التهريب، واكتشفوا وجود أجهزة اتصالات كانت مخبأة داخل كراتين معجون الطماطم، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات.

 

وأشاد المصدر ذاته، باليقظة والحس الأمني العالي الذي يتمتع به رجال الأمن في حاجز التفتيش، ونجاحهم في اكتشاف وإحباط عملية تهريب أجهزة الاتصالات، وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه لشتى أشكال وعمليات التهريب والأعمال الخارجة عن النظام والقانون، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.


المزيد في أخبار وتقارير
د. باسليم مشاركا في دورة الايسيسكو قي الرباط
تشارك بلادنا في الدورة 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الذي يعقد في مقر الايسيسكو في الرباط المملكة المغربية خلال الفترة
رئيس الوزراء يلتقي بقائد محور العند العميد الركن ثابت جواس
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على الأدوار الكبرى التي تقع على عاتق قيادة وأفراد محور العند واللواء 131مشاه..مشيداً بحجم التضحيات التي قدمها في
بحاح يتهم الشرعية بنهب عائدات نفط حضرموت
اتهم السياسي الجنوبي البارز خالد محفوظ بحاح الشرعية اليمنية بنهب ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام. وأضاف خالد بحاح وهو نائب الرئيس




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الحوثيون يقطعون آخر خيوط الشراكة مع حزب صالح
اللواء فضل حسن يطلع على الاستعدادات الجارية للعرض العسكري الكبير بمناسبة ذكرى ثورة ال14 من اكتوبر
اللواء الركن"فضل حسن العمري" يطّلع على الاستعدادات الجارية للعرض العسكري الكبير بمناسبة ذكرى ثورة ال14 من اكتوبر
وفد من قبائل بيحان يزور الجوهري ويدعو للتهدئة
اجتماع في مبنى الادارة المحلية بمديرية الشعيب لقيادة ملتقى منتسبي الجيش والامن
مقالات الرأي
  أدعو جميع المعلمين والمعلمات وأهالي التلاميذ في عدن والمحافظات المجاورة إلى عدم الاستجابة لدعوة الإضراب
نحن في شبوة نتكلم كثيرا عن الفساد وضرورة محاربته لكن المؤسف انه عندما يتصدى مدير أي إدارة للفساد وتتم
هذه الأيام من السهولة بمكان أن ينكشف لك ببساطة ذلك النفر الذين يساومون على بيع القضية الجنوبية بعرضها على
بات المواطن في بعض مناطق  عدن يرى ان بعض الإصلاحات قد بدأت  التي تقوم بها الجهات المحلية لإصلاح الطرق
يقول الفقهاء ان المعادلة الصفرية في العمليات المالية هي حالة التساوي بين الانفاق والموارد وهي الحالة التي
أبين لن تقبل الجيفة أبين ستكون إلى جانب أخواتها الست وهي البوابة التي سيتم من خلالها إغلاقه على من يروج
أنزل صالح، بمساندة الحوثيين، نكبة غير مسبوقة باليمنيين. ولم يمض وقت طويل حتى كانت أسرة صالح، كما أسرة الحوثي،
يقول الفقهاء ان المعادلة الصفرية في العمليات المالية هي حالة التساوي بين الانفاق والموارد وهي الحالة التي
كانت الوحدة هاجسا يهتف لبشراه كل نبض .. كانت مقدسة لمن يراها من منظور قداسة الوطن وحق شعبه في الحرية والعيش
عندما سمعت العم سالم معلقًا على ما يحدث، بقوله "بقرة تنطح بقرة والجزار ينتظر" قلت له "أتمنّى أن تكون حصيفً،
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولود الجديد
العميد الشاعري والسفير الحنق يطمئنان على صحة المحافظ المفلحي
وفيات
صبراً آل سعيد بن محمود بن لصور بن إبراهيم
تعازينا إلى "علوي البار" و "محمد الصافي"
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017