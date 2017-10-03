قال إن السلام يمر عبر الحوار الوطني .. بوتين : مستعدون لتسوية الأزمة باليمن

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تراقب بقلق ما يحدث في اليمن، مشيرًا إلى استعداد روسيا للمساهمة في تسوية الأزمة اليمنية.

وقال بوتين، خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفراء جدد، يوم الثلاثاء، "نراقب بقلق ما يحدث في جمهورية اليمن، التي تعيش نزاعًا مسلحًا، ونحن على ثقة من أن الطريق إلى السلام يمر عبر الحوار الوطني، الذي يراعي رأي جميع القوى السياسية الرئيسية في اليمن".

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