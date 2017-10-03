قيادي حوثي يبارك لنفسه بتعيينه بمنصب يسمح له باقتحام أي وزارة

بارك قيادي حوثي قربه من التعيين بمنصب في حكومة الانقلابيين في صنعاء، يسمح له باقتحام أي وزارة وتعيين نفسه فيها وزيراً، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الاقتحامات والاختطافات بين مليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح حلفاء الانقلاب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي يقدم عليها القيادات الحوثية في حكمهم الهمجي والمليشاوي على سلطات الحكم التي يتقاسمونها مع حليف الانقلاب على الشرعية اليمنية.

وقال القيادي الحوثي علي العماد في منشور له على صفحتيه بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) إنه جاء الوقت الذي سيعين نفسه وزيراً في حكومة الانقلابيين، حيث قال في منشوره :"باركو لي بكرة سوف أكون وزير معي مجموعة مسلحين وسوف اقتحم أي وزارة واعين نفسي وزير".

وجاء منشور القيادي الحوثي علي العماد كنوع من السخرية للواقع الذي تعيشه حكومة الانقلابيين واقتحام الوزارات والتعينات فيها بقوة السلاح، حيث كان أخرها اقتحام وزارة الصحة من قبل عبدالسلام المداني وتعيين نفسه بقوة السلاح وزيراً للصحة .

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