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رئيس الجمهورية: ما حذرنا منه مراراً نراه اليوم واقعاً في صنعاء عبر الاجندة الدخيلة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 03:20 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،سفيري الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة لدى بلادنا سايمون شيكليف. 

جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين بلادنا وكل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة اضافة الى مستجدات الاوضاع ومنها ما يتصل بإرساء معالم السلام بصورة عامة. 

واكد رئيس الجمهورية حرصه الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث الاساسية باعتباره الخيار الأوحد والدائم .

وقال فخامة الرئيس "نحن دعاة سلام وسنظل كذلك على الدوام والحرب فرضت علينا وعلى شعبنا من قبل الانقلابيين التابعين لتحالف الحوثي وصالح اللذين ارتدوا على التوافق الوطني لفرض اجندة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا ".

وأضاف رئيس الجمهورية "ما حذرنا منه مراراً نراه اليوم واقعاً في صنعاء عبر الاجندة الدخيلة التي لم يكن اخرها تغيير المناهج الدراسية بفكر طائفي مقيت".

وجدد فخامته حرصه الدائم نحو السلام انطلاقاً من مسؤولياته تجاه وطنه وشعبه..مؤكداً على تقديم المساعدة والدعم للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في مهامه لتحقيق استحقاقات السلام . 

وتطرق رئيس الجمهورية الى لقاءاته المثمرة في نيويورك على هامش مشاركته في اعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجانب البريطاني والأمريكي وكذلك لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس وصندوق النقد الدولي لدعم إعمار اليمن وتأسيس صندوق في هذا الإطار.

واشار فخامة الرئيس الى جهود الحكومة وزيارتها الى مختلف المحافظات المحررة وصولاً الى تعز لتطبيع الحياة والوقوف على احتياجات المواطن الأساسية في التنمية والخدمات وتثبيت دعائم الامن والاستقرار رغم جملة التحديات والصعوبات الجدير بالشعب اليمني تجاوزها والتغلب عليها. 

وعبرا سفيرا الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة عن سرورهما بلقائهما فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في اطار اللقاء الذي يأتي لتعزيز التعاون والتشاور المتميز بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا..مثمنين الجهود التي بذلها ويبذلها فخامة الرئيس لمصلحة اليمن وتطبيع الحياة وتثبيت معالم الاستقرار في المناطق المحررة .

وتطلعا السفيرين الى عودة السلام والاستقرار الدائم لليمن بصورة عامة..مجددين موقف بلديهما لدعم الشرعية في اليمن وتعزيز التعاون والتشاور لتحقيق تطلعات السلام واهدافه النبيلة ودعم جهود المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

 

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