الحوثيون يلجئون إلى أساليب الترغيب والترهيب لكسر اضراب المعلمين
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الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 03:08 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
لجأت مليشيات الحوثي الى استخدام أساليب الترغيب والترهيب لكسر اضراب المعلمين في المحافظات التي يسيطرون عليها.
وقال معلمون لـ(عدن الغد) أن جماعة الحوثي وزعت عبر مسلحيها استمارات للمعلمين بغرض موافقتهم على مواصلة التعليم تطوعا ودون المطالبة بالمرتبات بحجة الوقوف مع الوطن.
وأضاف المعلمون أن رفضا جماعيا قوبل لهذا الاجراء الذي لجأت له مليشيات الحوثي.
وينفذ المعلمون في المحافظات المحتلة من قبل الحوثيين اضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بتسليم مرتباتهم المتأخرة منذ أشهر.
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